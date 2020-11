Morti | danni e costi per la ricostruzione | i numeri del terremoto dell' Irpinia

Leggi su agi

(Di domenica 22 novembre 2020) AGI – La sera del 23 novembre 1982 una lunga scossa diseminò morte e distruzione nelle aree internea Campania ea Basilicata. La scossa Alle 19:34:53 di una domenica insolitamente calda la terra tremò per 90 secondi, con ipocentro a 15 chilometri di profondità; la magnitudo registrata dai sismografi era di 6,9, e l'onda si propagò in un'area che si estendeva per 17mila chilometri quadrati, dall'al Vulture. Tre ‘sub eventi' nell'arco di meno un di un minuto, dirà poi la ricerca scientifica, ruppero in successione tre segmenti di faglia adiacenti. I Comuni colpiti La scossa fu percepita da quasi tutta l'Italia peninsulare, ed ebbe i suoi massimi effetti distruttivi in 6 paesi: Conzaa Campania, Lioni e Sant'Angelo dei Lombardi, nell'; ...