L’Everton torna a vincere: 3-2 in casa del Fulham. Calvert-Lewin segna sempre (Di domenica 22 novembre 2020) Dopo tre sconfitte consecutive, è tornato alla vittoria L’Everton di Carlo Ancelotti. Che ha ritrovato Richarlison dopo la squalifica seguita al fallo nel derby su Thiago Alcantara. L’Everton ha superato fuori casa il Fulham per 3-2. Match dominato nei primi 45 minuti che si sono conclusi 3-1. Nella ripresa, invece, i Toffees hanno arretrato troppo il loro raggio d’azione, si sono distratti e il Fulham è più o meno diventato pericoloso, anche se di occasioni vere e proprie non ne ha costruite. La squadra di casa ha prima sbagliato un rigore con Cavaleiro che è scivolato sul dischetto modello John Terry (e Immobile a Napoli) e poi hanno accorciato con tiro di Loftus-Cheek deviato da Jerry Mina. Dopodiché, Pickford non ha più corso pericoli. Ancelotti ha cambiato assetto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 novembre 2020) Dopo tre sconfitte consecutive, èto alla vittoriadi Carlo Ancelotti. Che ha ritrovato Richarlison dopo la squalifica seguita al fallo nel derby su Thiago Alcantara.ha superato fuoriilper 3-2. Match dominato nei primi 45 minuti che si sono conclusi 3-1. Nella ripresa, invece, i Toffees hanno arretrato troppo il loro raggio d’azione, si sono distratti e ilè più o meno diventato pericoloso, anche se di occasioni vere e proprie non ne ha costruite. La squadra diha prima sbagliato un rigore con Cavaleiro che è scivolato sul dischetto modello John Terry (e Immobile a Napoli) e poi hanno accorciato con tiro di Loftus-Cheek deviato da Jerry Mina. Dopodiché, Pickford non ha più corso pericoli. Ancelotti ha cambiato assetto ...

