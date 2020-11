Inter, Eriksen a un passo dall’addio? Marotta: “Ecco come stanno le cose. Bastoni e il rinnovo…” (Di domenica 22 novembre 2020) Parola a Beppe Marotta.Diversi sono stati i temi trattati dal CEO Sport nerazzurro, Intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d'inizio di Inter-Torino, match in scena a San Siro e valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A: dal futuro di Christian Eriksen, approdato in quel di Milano lo scorso gennaio e già vicino all'addio, al rinnovo di Alessandro Bastoni, oggi in campo dal primo minuto. Ma non solo...Eriksen - "Su di lui Conte ha risposto in modo esaustivo. Non dobbiamo trattenere un giocatore se chiede di essere trasferito. Su Eriksen dico che che si sta comportando da professionista e su di lui verranno fatte le giuste valutazioni. Nel frattempo Conte lo utilizzerà quando lo ritiene più giusto come ha fatto finora. ... Leggi su mediagol (Di domenica 22 novembre 2020) Parola a Beppe.Diversi sono stati i temi trattati dal CEO Sport nerazzurro,venuto ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d'inizio di-Torino, match in scena a San Siro e valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A: dal futuro di Christian, approdato in quel di Milano lo scorso gennaio e già vicino all'addio, al rinnovo di Alessandro, oggi in campo dal primo minuto. Ma non solo...- "Su di lui Conte ha risposto in modo esaustivo. Non dobbiamo trattenere un giocatore se chiede di essere trasferito. Sudico che che si sta comportando da professionista e su di lui verranno fatte le giuste valutazioni. Nel frattempo Conte lo utilizzerà quando lo ritiene più giustoha fatto finora. ...

