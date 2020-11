Federica Pellegrini e l’uomo con cui fa una coppia perfetta – FOTO (Di domenica 22 novembre 2020) La nuotatrice e conduttrice di “Italia’s Got Talent”, Federica Pellegrini pubblica una FOTO su Instagram insieme al suo compagno: “Ritrovati” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) Riprende a “sbracciare” alla sua maniera la campionessa in stile libero, Federica Pellegrini, ultimamente molto attiva sui social network. Questa volta la L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 22 novembre 2020) La nuotatrice e conduttrice di “Italia’s Got Talent”,pubblica unasu Instagram insieme al suo compagno: “Ritrovati” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@kikkafede88) Riprende a “sbracciare” alla sua maniera la campionessa in stile libero,, ultimamente molto attiva sui social network. Questa volta la L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Federica Pellegrini riceve il pass per le Olimpiadi: “Me la giochero? sul campo! Come ho sempre fatto!” -… - monclap_ : @gabrj3le Federica Pellegrini che manda tutti a fare in culo, si ci sto - grava1995 : Il Golden Buzzer di Federica Pellegrini - cyclingpro : Federica Pellegrini e altri quattro qualificati d’ufficio a Tokyo: mezza Nazionale s’infuria - Eurosport_IT : Federica Pellegrini - con Detti, Burdisso, Caramignoli e De Tullio - qualificati direttamente a #Tokyo2020 con i te… -