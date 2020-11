Egitto, avvocato Zaki: altri 45 giorni di carcere (Di domenica 22 novembre 2020) E' stata rinnovata di altri 45 giorni la custodia cautelare in carcere al Cairo di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna sotto accusa nel suo Paese per propaganda sovversiva. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 22 novembre 2020) E' stata rinnovata di45la custodia cautelare inal Cairo di Patrick, lo studente egiziano dell'Università di Bologna sotto accusa nel suo Paese per propaganda sovversiva. ...

MaurizioTorchi2 : RT @GuidoCrosetto: Ogni giorno ci sono decine di persone che ricordano, con giusta sensibilità, un ragazzo egiziano detenuto in Egitto. Ne… - Grunf74 : RT @GuidoCrosetto: Ogni giorno ci sono decine di persone che ricordano, con giusta sensibilità, un ragazzo egiziano detenuto in Egitto. Ne… - ArmandiIvo : RT @GuidoCrosetto: Ogni giorno ci sono decine di persone che ricordano, con giusta sensibilità, un ragazzo egiziano detenuto in Egitto. Ne… - cesarebrogi1 : RT @MediasetTgcom24: Egitto, avvocato Zaki: altri 45 giorni di carcere #PatrickZaki - Claudio10350300 : RT @GuidoCrosetto: Ogni giorno ci sono decine di persone che ricordano, con giusta sensibilità, un ragazzo egiziano detenuto in Egitto. Ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto avvocato Egitto, avvocato Zaki: altri 45 giorni di carcere TGCOM Sull’omicidio di Giulio Regeni c’è (per fortuna) un giudice a Roma

Caso Regeni. C’è un giudice a Roma. Forse c’è anche un premier. Di certo, non un ministro degli Esteri. Le indagini sull’uccisione di Giulio Regeni al Cairo, all’inizio del 2016, hanno imboccato una s ...

Egitto, si complica il caso Zaky: verso il rinvio della scarcerazione

ROMA - In aula è apparso deciso e motivato, rinvigorito dal fatto di aver potuto lasciare la cella dopo settimane di attesa e incontrare, seppur brevemente, i suoi avvocati ... questione dei diritti ...

Caso Regeni. C’è un giudice a Roma. Forse c’è anche un premier. Di certo, non un ministro degli Esteri. Le indagini sull’uccisione di Giulio Regeni al Cairo, all’inizio del 2016, hanno imboccato una s ...ROMA - In aula è apparso deciso e motivato, rinvigorito dal fatto di aver potuto lasciare la cella dopo settimane di attesa e incontrare, seppur brevemente, i suoi avvocati ... questione dei diritti ...