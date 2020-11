Covid, le ipotesi sul nuovo Dpcm per Natale: riapertura di bar e ristoranti, spostamenti tra regioni limitati, scuole superiori ancora chiuse (Di domenica 22 novembre 2020) Le ipotesi del governo sul nuovo Dpcm: le scuole superiori restano chiuse, negozi aperti fino alle 22, possibile riapertura dei centri commerciali. Limiti agli spostamenti tra regioni Leggi su corriere (Di domenica 22 novembre 2020) Ledel governo sul: lerestano, negozi aperti fino alle 22, possibiledei centri commerciali. Limiti aglitra

Ultime Notizie dalla rete : Covid ipotesi Covid, le ipotesi del governo per le festività di Natale e Capodanno Sky Tg24 Covid, New York: centinaia di morti depositati nei camion e nelle stanze d'albergo in attesa del funerale

Covid, a New York sono centinaia i corpi delle persone morte a causa del virus depositati nei camion e nelle stanze d'albergo in attesa del funerale. Stanno facendo il giro del web ...

Covid, Speranza: «Vaccino non sarà obbligatorio. A Natale spostamenti solo se tutte regioni gialle»

«Sul vaccino anti-Covid partirei con la non obbligatorietà ... ma ci vorrà del tempo. Nella migliore delle ipotesi avremo vaccini per 1,7 mln di persone a fine gennaio. Poi un po' alla volta ci ...

