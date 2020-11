Coronavirus in Piemonte: +8 in terapia intensiva, 2.641 i positivi (Di domenica 22 novembre 2020) COVID-19 Dopo la flessione di ieri (-3), oggi aumenta (+8) il numero dei ricoverati in terapia intensiva in Piemonte , per un totale di 398. In calo invece (-18) i pazienti negli altri reparti: ... Leggi su gazzettadalba (Di domenica 22 novembre 2020) COVID-19 Dopo la flessione di ieri (-3), oggi aumenta (+8) il numero dei ricoverati inin, per un totale di 398. In calo invece (-18) i pazienti negli altri reparti: ...

TgrPiemonte : #Coronavirus in Piemonte, 69 decessi e altri 2.641 contagi. Salgono i pazienti in terapia intensiva (398, +8), scen… - solops : Coronavirus in Piemonte, il punto della situazione del 22 novembre: +2.641 positivi e 69 morti - VivMilano : RT @BreakingItalyNe: CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 562 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 49.823: Sale a 1.380.635 morti nel Mondo [UP… - divisenews : #Coronavirus in #Piemonte: +8 in terapia intensiva, 2.641 i positivi... - FabioTanzilli : CORONAVIRUS, IN PIEMONTE ALTRI 2641 CONTAGIATI -