Calenda: "Dialogo Governo-opposizione? Non concluderanno nulla" (Di domenica 22 novembre 2020) Il fondatore di Azione! ha voluto tessere le lodi di Zingaretti e Berlusconi: "Sono quelli che si sono comportati meglio". Calenda sostiene inoltre che "il Movimento 5 Stelle non c'è più". Carlo Calenda prova a fare le carte alla politica italiana, soprattutto dopo queste settimane a dir poco turbolente. Gli ultimi giorni sono quelli che L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

monty36082071 : @CarloCalenda Scusi Calenda ma cercare il dialogo CON CHI? - giuvini50 : @janavel7 Assolutamente Calenda,la cartina di tornasole è il dialogo senza compromessi con FI. - fabcet : @agodandaniela @PaoloTognola Non per un governo. Non diciamo fesserie,apertura ad un dialogo come richiede Mattarel… - RRiccardi69 : @GuidoAnzuoni @cittadinodigita @AlfonsoFuggetta Grave errore quello di Di Maio, ascrivibile solo alla giovane età e… - 46Septdue : @CarloCalenda Ma che ci fa #Calenda nella sx? Cerchi un dialogo con #GiorgiaMeloni ,non solo possibile ma utile al… -

