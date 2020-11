Bari, la giustizia trova 'casa': ecco il mega-parco (Di domenica 22 novembre 2020) 'Una prima pietra simbolica di quella che sarà la più grande opera pubblica realizzata a Bari negli ultimi cinquant'anni'. Il sindaco Antonio Decaro ha accolto così la notizia della pubblicazione del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 22 novembre 2020) 'Una prima pietra simbolica di quella che sarà la più grande opera pubblica realizzata anegli ultimi cinquant'anni'. Il sindaco Antonio Decaro ha accolto così la notizia della pubblicazione del ...

LaGazzettaWeb : Bari, la giustizia trova «casa»: ecco il mega-parco - EugenioBerto70 : Giustizia: Decaro, prima gara progetto Parco Bari - dariochierchia : RT @minGiustizia: Primo passo per la realizzazione del nuovo Parco della Giustizia a Bari: online, sul sito degli Acquisti in rete della Pu… - AlfonsoBonafede : RT @minGiustizia: Primo passo per la realizzazione del nuovo Parco della Giustizia a Bari: online, sul sito degli Acquisti in rete della Pu… - AntennaSud : Bari | Pubblicato il bando per il Parco della Giustizia -

Ultime Notizie dalla rete : Bari giustizia Bari, la giustizia trova «casa»: ecco il mega-parco La Gazzetta del Mezzogiorno Bari, la giustizia trova «casa»: ecco il mega-parco

«Una prima pietra simbolica di quella che sarà la più grande opera pubblica realizzata a Bari negli ultimi cinquant'anni». Il sindaco Antonio Decaro ha accolto così la notizia della pubblicazione del ...

Policlinico di Bari, il boss Capriati visitato senza ticket e prenotazioni. Il medico: "Favori tra amici"

"Ho fatto visitare Filippo Capriati almeno tre volte. Non aveva la prenotazione, non ha pagato il ticket. L'ho fatto su richiesta di un amico: è l'autista di un'ambulanza che lavora al pronto soccorso ...

«Una prima pietra simbolica di quella che sarà la più grande opera pubblica realizzata a Bari negli ultimi cinquant'anni». Il sindaco Antonio Decaro ha accolto così la notizia della pubblicazione del ..."Ho fatto visitare Filippo Capriati almeno tre volte. Non aveva la prenotazione, non ha pagato il ticket. L'ho fatto su richiesta di un amico: è l'autista di un'ambulanza che lavora al pronto soccorso ...