Ballando | Raimondo Todaro contro Paolo Conticini | ' Sciacquatevi la bocca' La replica | ' È solo un gioco | hai vinto 5-6 volte'

Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : 'Attraverso Ballando io adesso riesco ad accarezzare le mie fragilità senza avere più paura!' @elisaisoardi… - infoitcultura : Paolo Conticini e quella frecciatina a Elisa Isoardi e Raimondo Todaro dopo Ballando con le stelle - filufilo : RT @Unf_Tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando Raimondo

Ballando con le Stelle, il giorno dopo la finalissima si sprecano le polemiche ed è scontro tra Paolo Conticini e Raimondo Todaro. Tutto è iniziato nel primo pomeriggio, ...Per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro "Ballando con le stelle" non si è concluso proprio come si aspettavano. Un percorso accidentato quello della coppia forse più ...