Alluvioni in Calabria: cinque squadre di soccorritori dalla Puglia Protezione civile (Di domenica 22 novembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il.presidente della Regione Puglia Michele Emiliano comunica che la Regione Puglia ha inviato nelle zone del Crotonese colpite dalle Alluvioni, 5 squadre di volontari (2 da Bari, 2 da Lecce 1 da Brindisi/Taranto), attrezzate con idrovore, in coordinamento con la Protezione civile nazionale. Le squadre sono sul posto e da oggi sono a disposizione della Prefettura di Crotone e della Protezione civile della Regione Calabria per gli interventi di emergenza .“La Puglia è vicina alle regioni colpite dall’emergenza – dichiara il presidente Emiliano – rispondiamo alle richieste di aiuto senza nessuna esitazione”. ( foto: ... Leggi su noinotizie (Di domenica 22 novembre 2020) Di seguito un comunicato diffusoRegione: Il.presidente della RegioneMichele Emiliano comunica che la Regioneha inviato nelle zone del Crotonese colpite dalle, 5di volontari (2 da Bari, 2 da Lecce 1 da Brindisi/Taranto), attrezzate con idrovore, in coordinamento con lanazionale. Lesono sul posto e da oggi sono a disposizione della Prefettura di Crotone e delladella Regioneper gli interventi di emergenza .“Laè vicina alle regioni colpite dall’emergenza – dichiara il presidente Emiliano – rispondiamo alle richieste di aiuto senza nessuna esitazione”. ( foto: ...

