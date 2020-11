VOLLAND | L’ASPIRINA GIUSTA PER IL MONACO

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 21 novembre 2020) Kevinnasce a Marktoberdorf, il 30 luglio 1992, è un attaccante tedesco attualmente in forza al. Cresce nelle giovanili del1860, squadra con cui fa il suo esordio professionistico a 18 anni, inizia presto ad essere titolare e segna anche una doppietta nella prima stagione, a fine anno lo prende l’Hoffenheim ma lo lascia in prestito alla squadra diper altri 18 mesi, nei due anni al 1860segna 20 reti in 60 partite giocate. All’Hoffenheim parte subito negli 11, diventa un punto di riferimento per i compagni e li aiuta a raggiungere la salvezza, nel secondo anno l’allenatore Markus Gisdol lo schiera come ala destra ottenendo ottimi risultati, 11 gol e 9 assist. Il Bayer Leverkusen nell’estate del 2016 sborsa 20 milioni di euro per acquistare il cartellino del ...