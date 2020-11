Valeria Graci a Verissimo – “Ho avuto grandi momenti di debolezza” (Di sabato 21 novembre 2020) Valeria Graci si racconta a Verissimo nel corso della puntata di oggi. Un appuntamento speciale dedicato alle donne e che si affianca alla lotta contro la violenza di genere che ha raccolto molte protagoniste del mondo dello spettacolo. Anche Valentina Graci ha subito una sorta di violenza, messa in atto dal suo ex marito. Una brutta pagina che l’ha spinta a trovare di nuovo rifugio fra la madre e il padre, che l’hanno aiutata a superare il momento e a rimettersi in piedi. Valeria Graci a Verissimo, dalla violenza alla rinascita Valeria Graci ha rilasciato la sua prima intervista a Verissimo: ha parlato in esclusiva della violenza psicologica subita dall’ex marito. “Mi sono innamorata perdutamente e ho ... Leggi su giornal (Di sabato 21 novembre 2020)si racconta anel corso della puntata di oggi. Un appuntamento speciale dedicato alle donne e che si affianca alla lotta contro la violenza di genere che ha raccolto molte protagoniste del mondo dello spettacolo. Anche Valentinaha subito una sorta di violenza, messa in atto dal suo ex marito. Una brutta pagina che l’ha spinta a trovare di nuovo rifugio fra la madre e il padre, che l’hanno aiutata a superare il momento e a rimettersi in piedi., dalla violenza alla rinascitaha rilasciato la sua prima intervista a: ha parlato in esclusiva della violenza psicologica subita dall’ex marito. “Mi sono innamorata perdutamente e ho ...

