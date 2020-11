USA, troppo stress per Rudy Giuliani: gli cola la tintura sul volto (Di sabato 21 novembre 2020) Le tracce di tintura marrone che colano sul viso di Rudy Giuliani stanno letteralmente facendo il giro del mondo. Donald Trump ha la sua fondotinta, il suo avvocato Rudy Giuliani ha la sua tintura. Questo giovedì, nel bel mezzo di una conferenza stampa, la sua tintura ha cominciato a sciogliersi e a colare sul viso: un incidente che non ha lasciato nessuno indifferente. L’ex sindaco di New York, stava parlando alla sede del Comitato nazionale repubblicano a Washington DC per difendere le accuse di frode alle elezioni americane, continuando a sostenere Trump con le unghie e con i denti. Ad un certo punto ha iniziato a sudare e alcune gocce scure hanno cominciato a scendere dalla sua chioma. Man mano che la conferenza andava ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 21 novembre 2020) Le tracce dimarrone cheno sul viso distanno letteralmente facendo il giro del mondo. Donald Trump ha la sua fondotinta, il suo avvocatoha la sua. Questo giovedì, nel bel mezzo di una conferenza stampa, la suaha cominciato a sciogliersi e are sul viso: un incidente che non ha lasciato nessuno indifferente. L’ex sindaco di New York, stava parlando alla sede del Comitato nazionale repubblicano a Washington DC per difendere le accuse di frode alle elezioni americane, continuando a sostenere Trump con le unghie e con i denti. Ad un certo punto ha iniziato a sudare e alcune gocce scure hanno cominciato a scendere dalla sua chioma. Man mano che la conferenza andava ...

