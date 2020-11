“Se ne va una persona speciale”. Addio a Vincenzo, il farmacista dal cuore d’oro stroncato dal Covid (Di sabato 21 novembre 2020) Aveva deciso di sottoporsi al tampone dopo aver avvertito i primi sintomi. Poi l’esito positivo, quindi il ricovero. Non aveva nessuna altra patologia Vincenzo Tarquini, 55 anni, che lavorava nella farmacia di Montorio al Vomano, cittadina in provincia di Teramo. In questa zona si è sviluppato un focolaio durante la seconda ondata della pandemia da Coronavirus. Poi le sue condizioni si sono aggravate e Vincenzo è morto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Mazzini di Teramo. Si tratta della settima vittima a causa del Covid nel piccolo centro del teramano. Racconta un amico che “Vincenzo aveva contratto il virus nei primi giorni che si è sviluppato il focolaio nel paese in questa seconda fase di pandemia”. La storia di Vincenzo è molto simile a quella di tanti ammalati di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Aveva deciso di sottoporsi al tampone dopo aver avvertito i primi sintomi. Poi l’esito positivo, quindi il ricovero. Non aveva nessuna altra patologiaTarquini, 55 anni, che lavorava nella farmacia di Montorio al Vomano, cittadina in provincia di Teramo. In questa zona si è sviluppato un focolaio durante la seconda ondata della pandemia da Coronavirus. Poi le sue condizioni si sono aggravate eè morto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Mazzini di Teramo. Si tratta della settima vittima a causa delnel piccolo centro del teramano. Racconta un amico che “aveva contratto il virus nei primi giorni che si è sviluppato il focolaio nel paese in questa seconda fase di pandemia”. La storia diè molto simile a quella di tanti ammalati di ...

Giorgiolaporta : Se #Morra non si dovesse dimettere, l’opposizione presenti oggi stesso una mozione di censura. E se dovesse essere… - LucaBizzarri : Il problema non è la frase che ha detto ma che uno (che dice una cosa) così lo hanno eletto Pres. della commissione… - matteosalvinimi : Uno che se la prende coi malati di tumore, con una donna di grande valore che fino all’ultimo ha lavorato per la su… - vitadaMaestra_ : “Una donna è un piatto per gli dei, se a condirla non è il diavolo.” William Shakespeare #SentieriLetterari a… - blurosmello : @lcrisa13 Ma si deve scusare di una cosa vera? Se una cerca di distruggere la cosa a cui tu più tieni, ovvio che va… -

Ultime Notizie dalla rete : “Se una HUBLOT e-warranty - La smaterializzazione del certificato di garanzia ovvero quando ogni orologio autentica se stesso Fortune Italia