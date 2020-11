Musei, Madre: due video performance per la Giornata contro la violenza sulle donne (Di sabato 21 novembre 2020) Due video performance originali per il progetto D-Madre della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee della Regione Campania e dell’Associazione Culturale f.pl. femminile plurale, per Sviluppo Campania; 25 protagoniste di una produzione inedita dedicata all’artista Pippa Bacca: tutto questo è Ri-belle sconvenienze, ribellioni e altre faccende, visibile online sui canali digitali del Madre dal 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Gli spazi del museo d’arte contemporanea Donnaregina hanno ispirato Marina Rippa, ideatrice del progetto LA SCENA DELLE donne – percorsi teatrali con le donne a Forcella, per la realizzazione di una nuova produzione ... Leggi su ildenaro (Di sabato 21 novembre 2020) Dueoriginali per il progetto D-della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee della Regione Campania e dell’Associazione Culturale f.pl. femminile plurale, per Sviluppo Campania; 25 protagoniste di una produzione inedita dedicata all’artista Pippa Bacca: tutto questo è Ri-belle sconvenienze, ribellioni e altre faccende, visibile online sui canali digitali deldal 25 novembre, in occasione dellainternazionale per l’eliminazione dellale. Gli spazi del museo d’arte contemporanea Donnaregina hanno ispirato Marina Rippa, ideatrice del progetto LA SCENA DELLE– percorsi teatrali con lea Forcella, per la realizzazione di una nuova produzione ...

Quello che avrebbe dovuto essere uno spettacolo itinerante s’intitola Ri-belle sconvenienze, ribellioni e altre faccende ed è interamente girato negli spazi del museo d’arte ...

D-Madre Ri-belle

Online sui canali digitali del Madre dal 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Una produzione inedita con 25 protagoniste dedicata a ...

