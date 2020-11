Meteo estremo, eccezionale alluvione in Calabria. Allagata Crotone (Di sabato 21 novembre 2020) alluvione lampo a Crotone.Il piccolo ciclone mediterraneo che si è formato sul Mar Tirreno, sta generando maltempo soprattutto nelle regioni meridionali d’Italia. E le notizie che giungono dalla Calabria sono preoccupanti, con la città di Crotone che è Allagata da una precipitazione che ha assunto caratteristiche di alluvione lampo. Secondo le informazioni che abbiamo sarebbero caduti circa 200 mm di pioggia in pochissimo tempo. Il sindaco di Crotone invita la popolazione non uscire di casa, la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore. Ci troviamo ancora una volta di fronte ai danni causati dall’estremizzazione climatica, che soprattutto in territori così fragili come quello della natura calabrese, assumono caratteristiche che potrebbero mettere a ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 21 novembre 2020)lampo a.Il piccolo ciclone mediterraneo che si è formato sul Mar Tirreno, sta generando maltempo soprattutto nelle regioni meridionali d’Italia. E le notizie che giungono dallasono preoccupanti, con la città diche èda una precipitazione che ha assunto caratteristiche dilampo. Secondo le informazioni che abbiamo sarebbero caduti circa 200 mm di pioggia in pochissimo tempo. Il sindaco diinvita la popolazione non uscire di casa, la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore. Ci troviamo ancora una volta di fronte ai danni causati dall’estremizzazione climatica, che soprattutto in territori così fragili come quello della natura calabrese, assumono caratteristiche che potrebbero mettere a ...

Le condizioni meteo stanno migliorando in gran parte dell'Italia, ma l'estremo Sud e la Sicilia restano nella morsa di un vortice ciclonico. Piogge e temporali saranno insistenti soprattutto su ...

Le condizioni meteo stanno migliorando in gran parte dell'Italia, ma l'estremo Sud e la Sicilia restano nella morsa di un vortice ciclonico. Piogge e temporali saranno insistenti soprattutto su ...