Lega Pro, Ghirelli: “Momento difficile, i club soffrono terribilmente. Fermare la Serie C? Rispondo così” (Di sabato 21 novembre 2020) Parola a Francesco Ghirelli. Il presidente della Lega Pro, intervenuto ai microfoni de 'Il Resto del Carlino', ha fatto chiarezza sull'attuale situazione del mondo Serie C, spegnendo totalmente e definitivamente l'ipotesi di una possibile sospensione dell'attuale campionato per recuperare le tante gare rinviate causa Coronavirus.Di seguito, le sue dichiarazioni.“Fermare o meno il campionato? Noi andiamo avanti. Certo non è facile, i club soffrono terribilmente. Abbiamo bisogno di ristori, altrimenti rischiamo il collasso, per questo stiamo incalzando il Governo. Il Paese e le autorità sanitarie hanno deciso di mettere in azione misure restrittive per raffreddare e invertire la crescita della pandemia. Noi seguiamo quello che sarà il risultato di queste settimane e ... Leggi su mediagol (Di sabato 21 novembre 2020) Parola a Francesco. Il presidente dellaPro, intervenuto ai microfoni de 'Il Resto del Carlino', ha fatto chiarezza sull'attuale situazione del mondoC, spegnendo totalmente e definitivamente l'ipotesi di una possibile sospensione dell'attuale campionato per recuperare le tante gare rinviate causa Coronavirus.Di seguito, le sue dichiarazioni.“o meno il campionato? Noi andiamo avanti. Certo non è facile, i. Abbiamo bisogno di ristori, altrimenti rischiamo il collasso, per questo stiamo incalzando il Governo. Il Paese e le autorità sanitarie hanno deciso di mettere in azione misure restrittive per raffreddare e invertire la crescita della pandemia. Noi seguiamo quello che sarà il risultato di queste settimane e ...

