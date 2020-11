tvio2 : LA SINDACA TOSCANO A PROCESSO, ACCUSATA DI AVER DIFFAMATO GIULIA, LA FIGLIA DI LUIGI MANUGUERRA - Tp24it : Nuovi guai giudiziari per la Sindaca di Erice Daniela Toscano - AlqamahPost : Sentenza strage di Pizzolungo. Sindaca Toscano: 'Aggiunto un altro ... - -

Ultime Notizie dalla rete : SINDACA TOSCANO

tvio

Quando sarà più grande a Lorenzo basterà andare al giardino del Bobolino di Firenze per vedere come sta e quanto è cresciuto il nocciolo a lui dedicato. L'albero, che celebra la sua nascita, avvenuta ...Secondo appuntamento oggi 21 novembre e domani domenica 22 novembre in Piazza Sandro Pertini (ex Piazza Cesarò) ad Erice Casa Santa, con una ca ...