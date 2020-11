Giulia Valentina (l’ex di Fedez) scrive a Chiara Ferragni e lei risponde (Di sabato 21 novembre 2020) Chiara Ferragni ieri sera ha pubblicato su Instagram un lungo video (di circa 10 minuti!) mirato a sensibilizzare i propri follower sul tema del maschilismo e sulla violenza di genere. Una tematica che sta a cuore anche a Giulia Valentina che con Chiara Ferragni non condivide solo gli ideali ed il lavoro, ma anche il gusto in fatto di uomini. La prima è infatti l’ex storica di Fedez, mentre la seconda come già sappiamo è la moglie. Nel video Chiara Ferragni punta il dito contro gli uomini maschilisti ed i media che spesso distorcono la realtà e spostano la colpa dall’aggressore alla vittima accusandola “di vestirsi non adeguata” o di aver “provocato” il proprio carnefice. Ma non sono: l’imprenditrice digitale ha anche ... Leggi su biccy (Di sabato 21 novembre 2020)ieri sera ha pubblicato su Instagram un lungo video (di circa 10 minuti!) mirato a sensibilizzare i propri follower sul tema del maschilismo e sulla violenza di genere. Una tematica che sta a cuore anche ache connon condivide solo gli ideali ed il lavoro, ma anche il gusto in fatto di uomini. La prima è infattistorica di, mentre la seconda come già sappiamo è la moglie. Nel videopunta il dito contro gli uomini maschilisti ed i media che spesso distorcono la realtà e spostano la colpa dall’aggressore alla vittima accusandola “di vestirsi non adeguata” o di aver “provocato” il proprio carnefice. Ma non sono: l’imprenditrice digitale ha anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Valentina Fedez, l’ex fidanzata Giulia Valentina scrive a Chiara Ferragni: piovono applausi Gossip e TV Fedez, l’ex fidanzata Giulia Valentina scrive a Chiara Ferragni: piovono applausi

Giulia Valentina e Chiara Ferragni oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Nelle ultime ore l’ex fidanzata di Fedez ha scritto pubblicamente alla moglie del rapper. L’imprenditrice digitale ha condiviso ...

