GF Vip 5, ecco perché Massimiliano Morra non era presente in studio (Di sabato 21 novembre 2020) Massimiliano Morra era assente all’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2020, la prima in studio visto che era stato eliminato la puntata prima, e i telespettatori lo hanno scoperto quando Maria Teresa Ruta l’ha annunciato per la sfilata dei maschi e Alfonso Signorini ha spiegato che non c’era: “No lui stasera non è qui con noi. Però vi dico che tornerà molto presto”. Ovviamente su Instagram in tanti hanno chiesto a Morra cosa fosse successo, temendo qualcosa di grave correlato al Coronavirus. Per fortuna niente del genere. “Ragazzi per problemi personali non sono potuto essere presente in puntata” ha dichiarato l’attore, rassicurando i fan. “Ovviamente nulla di grave. Già dalla prossima ci sarò. Un bacio grande a tutti voi”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 2020, è bufera ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 21 novembre 2020)era assente all’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2020, la prima invisto che era stato eliminato la puntata prima, e i telespettatori lo hanno scoperto quando Maria Teresa Ruta l’ha annunciato per la sfilata dei maschi e Alfonso Signorini ha spiegato che non c’era: “No lui stasera non è qui con noi. Però vi dico che tornerà molto presto”. Ovviamente su Instagram in tanti hanno chiesto acosa fosse successo, temendo qualcosa di grave correlato al Coronavirus. Per fortuna niente del genere. “Ragazzi per problemi personali non sono potuto esserein puntata” ha dichiarato l’attore, rassicurando i fan. “Ovviamente nulla di grave. Già dalla prossima ci sarò. Un bacio grande a tutti voi”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 2020, è bufera ...

infoitcultura : ‘Gf Vip 5’ Vs la finale di ‘Tale e Quale Show – Il Torneo 2020’: ecco chi ha vinto l’ultima gara di ascolti - blogtivvu : Ascolti TV 20 novembre, Grande Fratello Vip contro la finale Tale e Quale Show: chi ha vinto? Ecco i dati auditel - infoitcultura : Grande Fratello VIP nomination: ecco i nominati di ieri 20 novembre 2020 | L'eliminato del giorno e cosa è successo - SanMarino_RTV : #SanMarino può diventare attrattiva per i #pensionati “vip” europei | Ecco criteri e limitazioni - Novella_2000 : Vuoi copiare il look di Elisabetta in puntata? Ecco cosa indossava ieri sera #gfvip -