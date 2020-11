Elisabetta Gregoraci attacca Pierpaolo | lui fa un passo indietro | “Basta | mi ha ferito”

Leggi su biccy

(Di sabato 21 novembre 2020) Mercoledì scorsodopo una lite con Selvaggia Roma si è lamentata del mancato supporto diPretelli. Durante uno sfogo con gli altri coinquilini la badessa calabrese ha detto: “A me uno così senza gli attributi non piace per niente, non a caso stavo con Briatore che li ha enormi“. Ieri quel volpino di Signorini ha mostrato la clip in questione all’ex velino, che è rimasto di ghiaccio e dopo aver incassato il colpo è sbottato: “Prima di tutto advorrei dire che anche se non ho gli attributi io sono un tuo amico e non il tuo uomo. Quindi non penso che ti cambi qualcosa. Dopo di questa basta, sono stanco“. Il ragazzo subito dopo la puntata si è chiuso in sauna con Enock e ha detto che adesso non riesce a dare all’ex di Briatore quello che lei vuole da lui. ...