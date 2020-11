Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira – Tango – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020 (Di sabato 21 novembre 2020) Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira affrontano a sorpresa la finale di Ballando con le Stelle 2020. La scorsa settimana la coppia è riuscita a superare il turno grazie al televoto del pubblico: un vero colpo di scena per gli stessi protagonisti e per la giuria. “Penso di essere stato coraggioso, Sara è stata straordinaria. Mi ha seguito in tutte le mie battaglie e idee”, dice il concorrente. Costantino della Gherardesca è riuscito a insegnare tanto alla sua maestra: fra le lacrime, Sara ha potuto guardare il suo mondo da un altro punto di vista. “Per lei è stato un salto nel vuoto fare fidarsi di me, fare i balli e le coreografie”, dice lui. “Ognuno dovrebbe ... Leggi su giornal (Di sabato 21 novembre 2020)Diaffrontano a sorpresa la finale dicon le. La scorsa settimana la coppia è riuscita a superare il turno grazie al televoto del pubblico: un vero colpo di scena per gli stessi protagonisti e per la giuria. “Penso di essere stato coraggioso,è stata straordinaria. Mi ha seguito in tutte le mie battaglie e idee”, dice il concorrente.è riuscito a insegnare tanto alla sua maestra: fra le lacrime,ha potuto guardare il suo mondo da un altro punto di vista. “Per lei è stato un salto nel vuoto fare fidarsi di me, fare i balli e le coreografie”, dice lui. “Ognuno dovrebbe ...

viscardi_aa : RT @hugsme_lou: “Il ballo per me è come la televisione per te” Costantino della Gherardesca,21/11/2020?? Grazie Costa per tutte le risate,… - hugsme_lou : “Il ballo per me è come la televisione per te” Costantino della Gherardesca,21/11/2020?? Grazie Costa per tutte le… - arch_ts : Grande Costantino della Gherardesca ???? - bohemiennepao : A me le battute viperose come questa di Costantino a Mariotto vengono sempre con uno scarto di 2 minuti buoni. Inse… - cristinafalasch : Samuele Peron bravissimo con Alessandra Mussolini! Costantino della Gherardesca è intelligentemente bravo e con S… -