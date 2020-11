Coronavirus, Massimo Boldi “confuso” sulla Covid-19 è un testimonial adatto? (Di sabato 21 novembre 2020) «Mister Cipollino» Massimo Boldi è diventato testimonial della Regione Lombardia per promuovere gli interventi a sostegno delle categorie colpite dalla crisi economica scaturita dalla Covid-19. Un’iniziativa di 167 milioni di euro a sostegno delle imprese, dei lavoratori con e senza partiva Iva che si trovano in difficoltà, ma siamo sicuri che abbiano scelto il testimonial adatto? In un’intervista rilasciata a Repubblica lo scorso 6 settembre, Massimo Boldi cercava di spiegare i suoi dubbi sulla Covid-19 ritenendosi «scettico» e non «negazionista». Tra le sue fonti principali Alberto Zangrillo, il quale gli avrebbe detto che il virus era «più debole» facendogli dubitare sulla realtà dell’emergenza ... Leggi su open.online (Di sabato 21 novembre 2020) «Mister Cipollino»è diventatodella Regione Lombardia per promuovere gli interventi a sostegno delle categorie colpite dalla crisi economica scaturita dalla-19. Un’iniziativa di 167 milioni di euro a sostegno delle imprese, dei lavoratori con e senza partiva Iva che si trovano in difficoltà, ma siamo sicuri che abbiano scelto il? In un’intervista rilasciata a Repubblica lo scorso 6 settembre,cercava di spiegare i suoi dubbi-19 ritenendosi «scettico» e non «negazionista». Tra le sue fonti principali Alberto Zangrillo, il quale gli avrebbe detto che il virus era «più debole» facendogli dubitarerealtà dell’emergenza ...

