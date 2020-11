Comincia l’avventura per Honor 20 con Magic UI 4 ed EMUI 11 in beta

Leggi su optimagazine

(Di sabato 21 novembre 2020) Arrivano ottimi segnali oggi 21 novembre per i tanti utenti che si ritrovano con un20, a conferma di quanto vi vi abbiamo riportato pochi giorni fa. Sto parlando diUI 4 e di11, con il programmaufficialmente iniziato vista la distribuzione della prima versione del pacchetto software. Il reclutamento per questi dispositivi è iniziato dal 9 novembre ed è terminato tre giorni fa in Cina. Dunque, finalmente possiamo passare dalla teoria alla pratica per questi device. Cosa cambia per gli utenti20 da oggi Terminata la fese del reclutamento, dunque, si passa al test sul campo. Stando alle prime informazioni ottenute stamane, il produttore asiatico che a breve sarà del tutto indipendente rispetto a Huawei, ha iniziato a lanciare la prima versionedi ...