Xbox Series X/S? I veri fan comprano i gioielli Xbox

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il marchio dicon sede a Los Angeles King Ice ha lavorato con alcuni dei nomi più leggendari della cultura hip-hop, tra cui Snoop Dogg, The Game e Death Row Records della West Coast, oltre a giovani artisti come NLE Choppa. Oltre a ciò, King Ice ha dato molta attenzione anche ai marchi di maggior impatto al mondo con collaborazioni con PlayStation, SpongeBob e Champion. Ora, il marchio sta continuando su questa strada offrendo la prima collezione dia tema. L'ultima collaborazione unisce i mondi dei giochi, dell'intrattenimento e dei. Nel corso degli anni,si è infiltrata in numerose aree della cultura in generale, riunendo una comunità di persone che condividono l'amore per i videogiochi, la musica, la TV e i film. King Ice celebra ...