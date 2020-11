Snam sceglie la partnership con De Nora per un futuro energetico sempre più verde

Leggi su panorama

(Di venerdì 20 novembre 2020) Parola d'ordine: sostenibilità. Ildell'energia èpiùe chi è in grado di cavalcare l'attuale processo di transizione in atto uscirà vincente dalla sfida con il. Lo sa bene ancheche ha firmato un accordo con i fondi gestiti da Blackstone Tactical Opportunities ("Blackstone") per l'acquisto di una quota strategica di circa il 33% di Industrie DeS.p.A. ("De"), innovatore su scala globale nelle energie sostenibili e nelle tecnologie per il trattamento delle acque, sulla base di un enterprise value del 100% di circa € 1,2 miliardi. De, società italiana fondata nel 1923, offre ai propri clienti soluzioni sostenibili per vari processi industriali in particolare in tema di produzione di idrogeno ...