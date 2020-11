Riaperture a Natale | non rischiamo un altro “effetto Ferragosto”?

Leggi su wired

(Di venerdì 20 novembre 2020) Abbiamo scherzato? L’istituzione del sistema a semaforo fortemente voluto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per cercare di raffreddare la curva epidemica risale praticamente a ieri, cioè al 3 novembre, con entrata in vigore il giorno seguente. Molte regioni hanno cambiato colore appena la settimana scorsa se non pochi giorni fa e altri territori potrebbero assumere tinte più scure a breve. Ma in una specie di sindrome da viaggio nel tempo già si pensa non solo al prossimo dpcm del 3 dicembre ma anche alla possibilità di allentamento in alcune zone arancioni o rosse. Ancora peggio per le due settimane prenatalizie, dove le ipotesi sul tavolo – come sempre da confermare – parlano di riapertura serale dei locali, con conseguente allungamento o rimozione del coprifuoco notturno, dei centri commerciali nel fine settimana e – unico dato condivisibile – dell’orario lungo per i ...