Reja: "Hysaj? Ha ritrovato fiducia. Ancelotti lo aveva messo nel dimenticatoio ritenendolo non adatto" Ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato Edy Reja, ct della Nazionale albanese. "Hysaj ha trovato fiducia, forse era stato messo nel dimenticatoio da Ancelotti che magari non lo riteneva adatto. E' il mio capitano, con Gattuso ha ritrovato la miglior condizione sono felice che abbia fatto bene con il Napoli e con noi. Dispiace che Elseid abbia contratto il Covid, gli auguro di tornare presto. Insigne? Alla mia epoca al Napoli era più piccolo ma si intravedevano le qualità che sono emerse. Napoli-Milan sarà una gran bella partita, tra due squadre che giocano bene. Il Napoli ha una spina dorsale importante. Il mercato è stato importante come non mai, è stata trovata la linea giusta. C'è una grande occasione per gli azzurri: primeggiare in classifica.

