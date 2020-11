Quelli che filmano il disabile che sta morendo dopo una caduta (Di venerdì 20 novembre 2020) Un uomo di 60 anni disabile è morto su un marciapiede di una strada centrale di Vittoria, in provincia di Ragusa. Era caduto salla sua sedia a rotelle e non sono ancora chiari i motivi del decesso. Pare che la caduta possa essere stata causata da un malore. Qualcuno dice di aver visto l’uomo toccarsi il petto poco prima. Qualcuno, racconta il Corriere, vedendo la scena però non ha pensato di chiamare i soccorsi. Il suo primo istinto è stato invece quello di tirare fuori lo smartphone e filmare la scena di un uomo che muore. E poi hanno pubblicato tutto sui social La famiglia del disabile li ha denunciati: È caduto dalla carrozzina, forse per un malore. Ma anziché soccorrerlo, hanno ripreso la sua agonia con un telefonino e poi hanno postato il video sui social. È successo nel centro di Vittoria (Ragusa). L’assembramento dei curiosi ha ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Un uomo di 60 anniè morto su un marciapiede di una strada centrale di Vittoria, in provincia di Ragusa. Era caduto salla sua sedia a rotelle e non sono ancora chiari i motivi del decesso. Pare che lapossa essere stata causata da un malore. Qualcuno dice di aver visto l’uomo toccarsi il petto poco prima. Qualcuno, racconta il Corriere, vedendo la scena però non ha pensato di chiamare i soccorsi. Il suo primo istinto è stato invece quello di tirare fuori lo smartphone e filmare la scena di un uomo che muore. E poi hanno pubblicato tutto sui social La famiglia delli ha denunciati: È caduto dalla carrozzina, forse per un malore. Ma anziché soccorrerlo, hanno ripreso la sua agonia con un telefonino e poi hanno postato il video sui social. È successo nel centro di Vittoria (Ragusa). L’assembramento dei curiosi ha ...

borghi_claudio : Ma robe da matti, quelli che dicono che Polonia, Ungheria e Slovenia 'ci perdono' a mettere il veto. Ma se una cosa… - NicolaPorro : Quelli che non vogliono il presepe, che sostituiscono Gesù con “Perù” e i canti natalizi con quelli africani, quest… - AlbertoBagnai : Mi hanno fatto sapere che Sky ha messo un veto su di me. Pensavano che mi rattristassi e invece ho detto “meno male… - antocoppola60 : @Maria70221974 Certo che fanno ridere anche quelli che pretendono un like o rt???????? - Zennamenna1 : @MassimoGalli51 Ma perché non ascolti anche quelli che ti chiedono di farti da parte? Verrai ricordato come la cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Quelli che Indiscreto – Notizie dal mondo di quelli che… pesano AlessioPorcu.it World Toilet Day: cosa significa vivere senza un bagno?

Ogni giorno circa 800 bambini muoiono perché nel loro Paese non esistono servizi igienici, non c'è acqua pulita e malattie come la diarrea possono diventare letali. Ne abbiamo parlato con Mattia Franc ...

Rigoni Stern, i segreti di un “non-scrittore“

L’archivio privato dell’autore de “Il sergente nella neve“: fra manoscritti, diari e le lettere di Primo Levi anche inaspettati racconti giovanili ...

Ogni giorno circa 800 bambini muoiono perché nel loro Paese non esistono servizi igienici, non c'è acqua pulita e malattie come la diarrea possono diventare letali. Ne abbiamo parlato con Mattia Franc ...L’archivio privato dell’autore de “Il sergente nella neve“: fra manoscritti, diari e le lettere di Primo Levi anche inaspettati racconti giovanili ...