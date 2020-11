Pierpaolo Pretelli asfalta Elisabetta Gregoraci in diretta: “Non sono il tuo uomo!” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Non sono il tuo uomo”, Pierpaolo Pretelli asfalta Elisabetta Gregoraci: ora è finita definitivamente tra di loro? Ecco cosa è successo nella casa del GF VIP 5. Torna una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini con il supporto di Antonella Elia e Pupo si prepara a una puntata indimenticabile del noto reality di Canale 5. Elisabetta Gregoraci, la showgirl in questi giorni ha affrontando duramente Selvaggia Roma, difendendo la sua ‘amicizia speciale’ con Pierpaolo Pretelli ma sopratutto la sua persona e la sua stessa integrità. Le due non si sono risparmiate colpi e questa sera è previsto un nuovo confronto. Selvaggia dovrà poi affrontare Enock, che ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020)il tuo uomo”,: ora è finita definitivamente tra di loro? Ecco cosa è successo nella casa del GF VIP 5. Torna una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini con il supporto di Antonella Elia e Pupo si prepara a una puntata indimenticabile del noto reality di Canale 5., la showgirl in questi giorni ha affrontando duramente Selvaggia Roma, difendendo la sua ‘amicizia speciale’ conma sopratutto la sua persona e la sua stessa integrità. Le due non sirisparmiate colpi e questa sera è previsto un nuovo confronto. Selvaggia dovrà poi affrontare Enock, che ...

ReginaP14083453 : RT @MjollnirrA: “Voglio sentire l’opinione di Pierpaolo” Pretelli: #GFVIP - allonsygiu : RT @MjollnirrA: “Voglio sentire l’opinione di Pierpaolo” Pretelli: #GFVIP - blueroomislife : RT @Giuls34048201: Siamo a più di due mesi e alfonso non sa ancora che il cognome di pierpaolo è PRETelli e non PETRelli #gfvip - Giuls34048201 : Siamo a più di due mesi e alfonso non sa ancora che il cognome di pierpaolo è PRETelli e non PETRelli #gfvip - AminaS53215660 : RT @Alessia25515063: #gfvip ALFONSO SIGNORINI CHE DOPO DUE MESI E MEZZO NON HA ANCORA CAPITO COME SI CHIAMANO I CONCORRENTI: CHIAMA PIERPAO… -