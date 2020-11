Patrick Zaki, arrestato il direttore dell'Ong per cui lavorava lo studente in carcere da 10 mesi (Di venerdì 20 novembre 2020) Continua a destare angoscia la vicenda dell'arresto e della detenzione di Patrick Zaki in Egitto . Ad una storia già agghiacciante, si è aggiunto un nuovo capitolo: è finito infatti in carcere anche ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 novembre 2020) Continua a destare angoscia la vicenda'arresto ea detenzione diin Egitto . Ad una storia già agghiacciante, si è aggiunto un nuovo capitolo: è finito infatti inanche ...

