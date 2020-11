Morta a 42 anni Valentina Pedicini, regista di identità, bullismo e una miniera del Sulcis (Di venerdì 20 novembre 2020) Già con i suoi primi lavori (Pater Noster, Mio Sovversivo Amore e My Marlboro City ), realizzati nella scuola di Bolzano (e disponibili al sito www.zeligfilm.it ) aveva partecipato a festival ... Leggi su globalist (Di venerdì 20 novembre 2020) Già con i suoi primi lavori (Pater Noster, Mio Sovversivo Amore e My Marlboro City ), realizzati nella scuola di Bolzano (e disponibili al sito www.zeligfilm.it ) aveva partecipato a festival ...

poliziadistato : La #PoliziadiStato piange la scomparsa di Manuela Scodes 42 anni morta per #COVID19 Poliziotta, mamma e moglie. Las… - Adnkronos : E' morta a 42 anni la regista Valentina Pedicini - Linkiesta : Secondo la tv di Stato russa almeno 2 milioni di voti per Biden sono di persone defunte. L'unica conferma riguarda… - OssiaLaura : @ManySkills1701 No, quella era zia suora, infatti è l’unica che è morta a 104 anni. - mag_lau : @Ilconservator Beh io posso solo dire che tra i morti di ieri a Monza c'era una zia di mia madre, aveva 94 anni con… -