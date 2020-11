Marika Fruscio | “Insigne il migliore dell’Italia A parte un dettaglio del suo look…”

87divina87 : ??? Marika Fruscio ??? Sfilata a Ciao Darwin ???????? - juanito1897 : @Cita_8 @Mirko799 A lui piace Marika Fruscio - Sammax883B : @Gianfra12198016 Ciao. Sei anche tu fan di Marika Fruscio? - Sammax883B : @FredTroy86 Anche tu fan di Federica Pacela e Marika Fruscio? - Sammax883B : @Alessio29544311 Anche tu fan di Marika Fruscio? -

Ultime Notizie dalla rete : Marika Fruscio

Golssip

Nuova avventura per Diletta Leotta: annuncio su Instagram con un outfit attillatissimo che manda in estasi i followers.Marika Fruscio si veste di blu e fa impazzire il web. La bella show girl ha pubblicato su Instagram uno scatto che mette in mostra le sue forme, con un look total blue, dal vestito ai capelli. “Io ogg ...