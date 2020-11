Juventus-Cagliari, out Bonucci e Chiellini: Pirlo sceglie il capitano (Di venerdì 20 novembre 2020) Vista l’assenza dei capitani Chiellini e Bonucci in vista del match della Juventus contro il Cagliari, e con Dybala che con ogni probabilità partirà dalla panchina, il mister Pirlo si troverà a scegliere il capitano in base alle scelte di formazione. Vari nomi sono in gara per vestire la fascia nel match di domani sera. Con i due difensori out si cercherà di compensare il particolare vuoto che si è venuto a creare, grazie ad un candidato d’eccezione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, cessione di Cristiano Ronaldo: arrivano conferme LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la Juventus Cristiano Ronaldo, esultanza dopo il gol in ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Vista l’assenza dei capitaniin vista del match dellacontro il, e con Dybala che con ogni probabilità partirà dalla panchina, il mistersi troverà are ilin base alle scelte di formazione. Vari nomi sono in gara per vestire la fascia nel match di domani sera. Con i due difensori out si cercherà di compensare il particolare vuoto che si è venuto a creare, grazie ad un candidato d’eccezione. LEGGI ANCHE: Calciomercato, cessione di Cristiano Ronaldo: arrivano conferme LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con laCristiano Ronaldo, esultanza dopo il gol in ...

juventusfc : Scegliete il vostro preferito! #JuveCagliari raccontata con i ??goals! - juventusfc : Meno uno e si torna a giocare in @SerieA ! FOCUS! ???? @CagliariCalcio - DiMarzio : #JuveCagliari | #Cagliari, #Godin positivo al #COVID19. Anche #Nandez out contro la #Juventus - martinapolsell1 : RT @juventusfc: Mister @Pirlo_official presenta #JuveCagliari: «Una gara fondamentale» ??? L'intervista completa è su @JuventusTV ?? https:… - SimoneAvsim : #Pirlo pre #JuveCagliari ha dato la sveglia: serve voglia di vincere per tutti i 90 minuti, determinazione e spirit… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Cagliari Juventus-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Pirlo avvisa la Juventus: "Il periodo di adattamento è finito"

Il tecnico bianconero ha parlato alla vigilia del match contro il Cagliari: "Il nostro campionato inizia ora, voglio vedere uno spirito combattivo".

Scommesse Serie A, quote e pronostici per la 8^ giornata

Juventus e Cagliari saranno le squadre protagoniste del sabato sera calcistico. Favoriti secondo i pronostici i bianconeri (1.31), che hanno segnato almeno tre goal in ciascuna delle ultime quattro ...

Il tecnico bianconero ha parlato alla vigilia del match contro il Cagliari: "Il nostro campionato inizia ora, voglio vedere uno spirito combattivo".Juventus e Cagliari saranno le squadre protagoniste del sabato sera calcistico. Favoriti secondo i pronostici i bianconeri (1.31), che hanno segnato almeno tre goal in ciascuna delle ultime quattro ...