Il potere del colletto

(Di venerdì 20 novembre 2020) La scollatura racconta molto della personalità. C’è chi la ama vertiginosa, per sedurre, chi invece predilige l’insegnamento vittoriano: è più sexy far immaginare piuttosto che mostrare. E oggi è proprio la seconda categoria ad affascinare. Sarà forse merito di Diana Spencer che, con le sue «loud blouses» tutte arruffate, fece un po’ di «chiasso» nel fashion system anni Ottanta? Proprio lei fu pioniera indiscussa dell’uso (e a volte dell’abuso) del colletto, di qualsiasi forma, dal Peter Pan, più arrotondato, al prairie, arricciato in stile prateria, fino a quello più frou frou tutto pizzi e fronzoli, e al cosiddetto pie crust, che, sì, ricorda proprio l’esterno zigrinato di una torta appena sfornata. Gucci Autunno/inverno 2020-21. Foto Gorunway