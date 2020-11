Giornata internazionale dell’infanzia | Covid-19 mina i diritti dei bambini

Leggi su chedonna

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il 20 novembre si celebra lae dell’adolescenza. Ecco come il-19 stando ideisecondo l’allarme lanciato dall’Unicef. Come ogni anno da 31 anni a questa parte, il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la “per ie dell’adolescenza”. È proprio in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it