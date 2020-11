Fedez “Con Scena Unita 2 milioni in 5 giorni per lavoratori spettacolo” (Di venerdì 20 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Con Scena Unita, il fondo per aiutare i lavoratori dello spettacolo, in cinque giorni abbiamo raccolto 2 milioni di euro. In questi giorni hanno aderito anche Vasco Rossi, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, oltre a Claudio Baglioni che aveva già aderito”. Lo ha annunciato Fedez nel collegamento in diretta di Sorrisi Live nel corso di Focus Live, il festival della divulgazione scientifica di Focus ospitato al Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano dal 19 al 22 novembre”. “Nelle prossime settimane – ha continuato Fedez – il comitato tecnico scientifico dovrà lavorare al bando, che si può fare solo quando si ha la certezza della cifra raccolta. Ad oggi siamo a circa 2,1 milioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) –, il fondo per aiutare idello spettacolo, in cinqueabbiamo raccolto 2di euro. In questihanno aderito anche Vasco Rossi, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, oltre a Claudio Baglioni che aveva già aderito”. Lo ha annunciatonel collegamento in diretta di Sorrisi Live nel corso di Focus Live, il festival della divulgazione scientifica di Focus ospitato al Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano dal 19 al 22 novembre”. “Nelle prossime settimane – ha continuato– il comitato tecnico scientifico dovrà lavorare al bando, che si può fare solo quando si ha la certezza della cifra raccolta. Ad oggi siamo a circa 2,1...

