Coronavirus: Toti, 'gridare 'al lupo' non aiuta, cambiare cruscotto comando' (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “La situazione è complessa in tutto il paese, non bisogna mai abbassare la guardia. Però continuare a fare ‘al lupo al lupo' o un allarmismo totalmente infondato è qualcosa che non aiuta francamente nessuno a gestire questa pandemia. E' la ragione per cui abbiamo chiesto al governo di provare a cambiare il cruscotto di comando”. E' quanto dichiarato da Giovanni Toti presidente della Regione Liguria, nel corso della trasmissione Titolo V, su Rai 3. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “La situazione è complessa in tutto il paese, non bisogna mai abbassare la guardia. Però continuare a fare ‘alal' o un allarmismo totalmente infondato è qualcosa che nonfrancamente nessuno a gestire questa pandemia. E' la ragione per cui abbiamo chiesto al governo di provare aildi”. E' quanto dichiarato da Giovannipresidente della Regione Liguria, nel corso della trasmissione Titolo V, su Rai 3.

TV7Benevento : Coronavirus: Toti, 'gridare 'al lupo' non aiuta, cambiare cruscotto comando'... - infoitinterno : Coronavirus: il Presidente Toti “I dati odierni confermano il calo della pressione della pandemia in Liguria' - MarioGuglielmi : Coronavirus in Liguria, toti: “Giusto proseguire in fascia arancione per consolidare i risultati ottenuti” - Rivierapress24 : Coronavirus in Liguria, toti: “Giusto proseguire in fascia arancione per consolidare i risultati ottenuti” - cicciodevilla : RT @Lanf040264: Ancora #Bassetti: 'Apriamo ai medici stranieri e magari verranno quelli di basso livello...' Non ne posso più di questo pe… -