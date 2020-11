Conegliano-Chieri, Serie A1 Femminile 2020/2021: data, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 20 novembre 2020) La Imoco Volley Conegliano ospita la Reale Mutua Fenera Chieri: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il posticipo della tredicesima giornata di andata della Serie A1 Femminile 2020/2021. Conegliano, già matematicamente vincitrice d’inverno, vuole ottenere il dodicesimo successo in altrettante gare. D’altra parte Cuneo cercherà di guastare la festa alle Pantere e ottenere punti per migliorare l’ottavo posto in classifica. L’appuntamento è per martedì 24 novembre alle ore 18:30. La partita sarà visibile in diretta streaming su LVF TV, il canale ufficiale della Lega cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. IL PROGRAMMA ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) La Imoco Volleyospita la Reale Mutua Fenera: eccoe come vedere intv eil posticipo della tredicesima giornata di andellaA1, già matematicamente vincitrice d’inverno, vuole ottenere il dodicesimo successo in altrettante gare. D’altra parte Cuneo cercherà di guastare la festa alle Pantere e ottenere punti per migliorare l’ottavo posto in classifica. L’appuntamento è per martedì 24 novembre alle ore 18:30. La partita sarà visibile insu LVF TV, il canale ufficiale della Lega cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. IL PROGRAMMA ...

