Autostrade, Gavio si aggiudica altre 4 tratte: ma il M5S non doveva ridarle ai cittadini? (Di venerdì 20 novembre 2020) Qualcuno, all’interno del Movimento Cinque Stelle, tira ancora fuori di tanto in tanto la storia delle Autostrade che torneranno ai cittadini, sottratte alle mani di manager che hanno come unica logica il guadagno e continuano a intascare i soldi dei pedaggi senza garantire sicurezza e manutenzione. La maggior parte degli stessi esponenti grillini, però, si è ormai rassegnata da tempo: inutile insistere con le promesse di una volta, ormai evidentemente irrealizzabili. Meglio rassegnarsi alla delusione di chi ci aveva creduto davvero e continua a chiedere conto al M5S degli impegni presi e poi delusi. Non bastasse la querelle tra il governo e i Benetton a sintetizzare il nuovo corso pentastellato, con l’ascia di guerra seppellita ben in profondità, ecco arrivare in queste ore una notizia che fa particolarmente gola al gruppo Astm ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 20 novembre 2020) Qualcuno, all’interno del Movimento Cinque Stelle, tira ancora fuori di tanto in tanto la storia delleche torneranno ai, sotalle mani di manager che hanno come unica logica il guadagno e continuano a intascare i soldi dei pedaggi senza garantire sicurezza e manutenzione. La maggior parte degli stessi esponenti grillini, però, si è ormai rassegnata da tempo: inutile insistere con le promesse di una volta, ormai evidentemente irrealizzabili. Meglio rassegnarsi alla delusione di chi ci aveva creduto davvero e continua a chiedere conto al M5S degli impegni presi e poi delusi. Non bastasse la querelle tra il governo e i Benetton a sintetizzare il nuovo corso pentastellato, con l’ascia di guerra seppellita ben in profondità, ecco arrivare in queste ore una notizia che fa particolarmente gola al gruppo Astm ...

La società del gruppo Gavio si aggiudica la concessione di quattro importanti tratte. Annunciati forti investimenti.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato a Astm l'aggiudicazione definitiva della gara di concessione di tratte autostradali, tra cui la A12 Sestri Levante-Livorno e la Bretella.

