Università, ancora troppe disuguaglianze Nord-Sud: questo è il momento della svolta (Di giovedì 19 novembre 2020) Oggi, sul quotidiano Avvenire, un’analisi dell’attuale sistema universitario e delle prospettive future a firma di Alessandro Melicchio, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura, Scienza e Istruzione. Da anni i nostri atenei si sono trasformati da fattori di mobilità sociale ad amplificatori di disuguaglianze e divari. Nonostante le ultime due leggi di bilancio abbiano provato a invertire la tendenza, continuano a rimanere quei criteri di distribuzione delle somme e dei punti organico che svantaggiano in particolare le Università del Sud. Il sistema attuale di assunzione di professori e ricercatori, infatti, è ancora quello deciso con la riforma Gelmini, che tiene conto dell’impatto delle spese ordinarie (personale, oneri, fitti) sulle entrate fisse, rappresentate dal fondo di finanziamento statale e dalle tasse degli ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 19 novembre 2020) Oggi, sul quotidiano Avvenire, un’analisi dell’attuale sistema universitario e delle prospettive future a firma di Alessandro Melicchio, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura, Scienza e Istruzione. Da anni i nostri atenei si sono trasformati da fattori di mobilità sociale ad amplificatori die divari. Nonostante le ultime due leggi di bilancio abbiano provato a invertire la tendenza, continuano a rimanere quei criteri di distribuzione delle somme e dei punti organico che svantaggiano in particolare ledel Sud. Il sistema attuale di assunzione di professori e ricercatori, infatti, èquello deciso con la riforma Gelmini, che tiene conto dell’impatto delle spese ordinarie (personale, oneri, fitti) sulle entrate fisse, rappresentate dal fondo di finanziamento statale e dalle tasse degli ...

ItalyMFA : VM @MarinaSereni alla Conferenza Universities Network for Children in Armed Conflict: “I bambini sono la nostra più… - crc_gianni : RT @voragini: Applauso a me che ho pagato l’abbonamento annuale per i mezzi per andare all’università e che non l’ho ancora usato e probabi… - holdmevtae : martedì sono uscita con il mio ex storico con cui ho ancora rapporti civili e ci vogliamo tutt'ora bene, oggi ne de… - EleonoraxCaputo : RT @fedvibes: Un sacco di miei coetanei già sposati e con figli e io che ancora mi emoziono a creare appunti aesthetic e colorati all’unive… - LuMo71 : @AniMatMigrante Lasciamo stare l'altro, concentriamoci sul primo, che è molto peggio. Dopo quasi un anno, ancora n… -

Ultime Notizie dalla rete : Università ancora Covid e immunità: quanto dura? Per quanti mesi siamo protetti dagli anticorpi? Corriere della Sera