Torna il Festival delle Scienze, da lunedì 130 eventi e grandi ospiti (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – ‘Ottimismo e Scienza’: nonostante la drammaticità del momento, la XV edizione del National Geographic Festival delle Scienze non ha rinunciato al tema che avrebbe dovuto accompagnare gli appuntamenti primaverili della manifestazione. Da lunedì 23 a domenica 29 novembre, i canali social e il sito dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e del National Geographic ospiteranno dialoghi, riflessioni e incontri. Leggi su dire (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – ‘Ottimismo e Scienza’: nonostante la drammaticità del momento, la XV edizione del National Geographic Festival delle Scienze non ha rinunciato al tema che avrebbe dovuto accompagnare gli appuntamenti primaverili della manifestazione. Da lunedì 23 a domenica 29 novembre, i canali social e il sito dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e del National Geographic ospiteranno dialoghi, riflessioni e incontri.

AiseStampa : TORNA IL FESTIVAL DI MUSICA BAROCCA DI TBILISI - cheap_festival : CHEAP torna in strada per #AtlasofTransitions la biennale su #arte #migrazioni #città. Lo fa con un'affissione di… - codice_edizioni : RT @INFN_: Un viaggio virtuale all’insegna di ?????????????????? ?? ??????????????. Dal 23 al 29 novembre torna il National Geographic #FestivaldelleScienze… - MarcheMusei : Il Festival del pensiero plurale torna con tre appuntamenti in streaming - AuditoriumPdM : RT @INFN_: Un viaggio virtuale all’insegna di ?????????????????? ?? ??????????????. Dal 23 al 29 novembre torna il National Geographic #FestivaldelleScienze… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Festival Torna il Festival delle Scienze, da lunedì 130 eventi e grandi ospiti - DIRE.it Dire Festival del futuro al via: riflettori accesi sulle nuove idee

Immaginare le rotte del futuro e condividere tecnologie e opportunità di business. Coinvolgere i protagonisti nel panorama dell’innovazione,... Scopri di più ...

Boxe, Canelo Alvarez torna a combattere! Sfida a Callum Smith per il Mondiale WBA dei supermedi prima di Natale

Canelo Alvarez è pronto per tornare sul ring! Il fuoriclasse messicano, uno dei pugili di riferimento dell’ultimo decennio, incrocerà il britannico Callum Smith per il Mondiale WBA dei pesi supermedi.

Immaginare le rotte del futuro e condividere tecnologie e opportunità di business. Coinvolgere i protagonisti nel panorama dell’innovazione,... Scopri di più ...Canelo Alvarez è pronto per tornare sul ring! Il fuoriclasse messicano, uno dei pugili di riferimento dell’ultimo decennio, incrocerà il britannico Callum Smith per il Mondiale WBA dei pesi supermedi.