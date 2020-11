Selvaggia Roma sparla la Gregoraci, lei le urla dietro il vetro del Cucurio (Di giovedì 19 novembre 2020) Lite tra le due coinquiline del Grande Fratello Vip Dal Cucurio nel tardo pomeriggio ieri Selvaggia Roma sparla Elisabetta Gregoraci con Pierpaolo, che ascolta in silenzio. I due sono stati mandati lì alla fine della puntata di lunedì scorso. Ad un certo punto Elisabetta se ne accorge e va dietro il vetro a urlarle contro: “Fatti il tuo percorso senza parlare di me. Se sei innamorata di Pierpaolo diglielo. Sei entrata da due giorni solo per parlare della Gregoraci? Fatti il tuo percorso che io faccio il mio”. Elisabetta è nervosa e le grida contro, mentre gli altri inquilini della casa di Cinecittà la raggiungono. “Tu di me non devi più parlare” – continua la conduttrice -. Poi la Gregoraci aggiunge: “ma anche lui”, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Lite tra le due coinquiline del Grande Fratello Vip Dalnel tardo pomeriggio ieriElisabettacon Pierpaolo, che ascolta in silenzio. I due sono stati mandati lì alla fine della puntata di lunedì scorso. Ad un certo punto Elisabetta se ne accorge e vailrle contro: “Fatti il tuo percorso senza parlare di me. Se sei innamorata di Pierpaolo diglielo. Sei entrata da due giorni solo per parlare della? Fatti il tuo percorso che io faccio il mio”. Elisabetta è nervosa e le grida contro, mentre gli altri inquilini della casa di Cinecittà la raggiungono. “Tu di me non devi più parlare” – continua la conduttrice -. Poi laaggiunge: “ma anche lui”, ...

