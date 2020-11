Rooney-Vardy | le mogli dei due attaccanti si scontrano in tribunale

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 novembre 2020) Scontro intra lae di Jamie, Rebekah, e la compagna di Wayne, citata in giudizio per diffamazione. L’inizio della lite risale all’ottobre 2019, quando Coleenha pubblicato un messaggio in cui spiegava che era diventata sospettosa di una delle sue amiche e aveva pianificato ed eseguito con cura un’operazione di controllo. Laha spiegato di aver impedito a tutte le sue amiche di visualizzare il suo account Instagram privato ad eccezione proprio della persona di cui sospettava, e di aver poi pubblicato storie false nell’arco di cinque mesi. Nel messaggio Coleen si è scagliata contro lady: “Ho salvato e catturato tutte le storie originali che mostrano chiaramente che solo una persona le ha viste. Èd è…il racconto di Rebekah ...