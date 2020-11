Pagamenti digitali, Enel X lancia campagna a supporto della PA (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Enel X a fianco delle pubbliche amministrazioni per aiutarle a portare a termine l’iter di adesione alla piattaforma dei Pagamenti elettronici pagoPA, realizzata per rendere più semplice, sicura e trasparente qualsiasi operazione verso la Pubblica Amministrazione. L’obbligo di adesione alla piattaforma pagoPA determina anche la necessaria integrazione con la stessa piattaforma dei prestatori di servizi di pagamento (PSP), i quali entro giugno 2021 dovranno anche essere aggiornati secondo le più recenti linee di sviluppo predisposte da pagoPA S.p.A. per l’accettazione dei Pagamenti pagoPA effettuati con POS. Enel X ha lanciato così una campagna straordinaria offrendo un’agevolazione sul prezzo della soluzione POS Pocket PA, che è già disponibile con i ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) –X a fianco delle pubbliche amministrazioni per aiutarle a portare a termine l’iter di adesione alla piattaforma deielettronici pagoPA, realizzata per rendere più semplice, sicura e trasparente qualsiasi operazione verso la Pubblica Amministrazione. L’obbligo di adesione alla piattaforma pagoPA determina anche la necessaria integrazione con la stessa piattaforma dei prestatori di servizi di pagamento (PSP), i quali entro giugno 2021 dovranno anche essere aggiornati secondo le più recenti linee di sviluppo predisposte da pagoPA S.p.A. per l’accettazione deipagoPA effettuati con POS.X hato così unastraordinaria offrendo un’agevolazione sul prezzosoluzione POS Pocket PA, che è già disponibile con i ...

(Teleborsa) - Enel X a fianco delle pubbliche amministrazioni per aiutarle a portare a termine l'iter di adesione alla piattaforma dei pagamenti elettronici pagoPA, realizzata per rendere ...

Insurtech e pagamenti digitali spingono Sermetra Assistance

Sermetra Assistance, la società del gruppo Sermetra Holding specializzata nel settore assicurativo, punta sulla tecnologia digitale per raggiungere nei prossimi tre anni 20 partnership con compagnie a ...

Sermetra Assistance, la società del gruppo Sermetra Holding specializzata nel settore assicurativo, punta sulla tecnologia digitale per raggiungere nei prossimi tre anni 20 partnership con compagnie a ...