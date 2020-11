Ospedale dei Colli, l’appello del direttore generale: “Donate il plasma” (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Dona il plasma”. E’ l’appello che arriva dall’Azienda Ospedaliera dei Colli, che comprende il Cotugno, Monaldi e Cto. Dal mese di maggio al Cotugno sono attuate le terapie a base di plasma di persone che hanno contratto il Covid e che sono riuscite a sconfiggere il virus. E’ a queste persone che si rivolge l’Ospedale dei Colli, in particolare alle persone tra i 18 e i 60 guarite dal virus a cui sono trascorsi almeno 14 giorni dall’ultimo tampone negativo. “Il plasma iperimmune è il plasma raccolto grazie alla donazione di pazienti guariti dal Covid-19 che presentano un elevato numero di anticorpi specifici utili a neutralizzare il virus e a ridurre la carica virale dei soggetti malati. Il Cotugno, per questo, ha aderito agli studi clinici sul plasma per avere ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Dona il. E’che arriva dall’Azienda Ospedaliera dei, che comprende il Cotugno, Monaldi e Cto. Dal mese di maggio al Cotugno sono attuate le terapie a base di plasma di persone che hanno contratto il Covid e che sono riuscite a sconfiggere il virus. E’ a queste persone che si rivolge l’dei, in particolare alle persone tra i 18 e i 60 guarite dal virus a cui sono trascorsi almeno 14 giorni dall’ultimo tampone negativo. “Il plasma iperimmune è il plasma raccolto grazie alla donazione di pazienti guariti dal Covid-19 che presentano un elevato numero di anticorpi specifici utili a neutralizzare il virus e a ridurre la carica virale dei soggetti malati. Il Cotugno, per questo, ha aderito agli studi clinici sul plasma per avere ...

Berlino, 19 nov. (askanews) - Il numero dei contagi di Covid-19 in Germania è ancora troppo alto, ma le nuove restrizioni in vigore dall'inizio ...

Mano schiacciata dentro la sfogliatrice, ferito studente 15enne

L’infortunio nel laboratorio di cucina degli Istituti Santa Paola. A liberare lo studente i vigili del fuoco con un flessibile ...

