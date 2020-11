Messi un problema? Ter Stegen non è d’accordo | “Lui è speciale e deve essere al di sopra di tutto”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 19 novembre 2020) Non si placano le voci su Lionele il Barcellona. Anche dopo la permanenza, seppur in parte forzata, della Pulce in Catalogna, sono tanti i pareri contrastanti sul contro del 10 argentino. Nelle scorse ore si è parlato dicomeper i blaugrana e lo stesso calciatore è voluto intervenire in prima persona difendendosi e dicendosi stufo di questa situazione. In soccorso, semmai ne avesse bisogno, del compagno di squadra, ha parlato Marc André Ter, portiere dei catalani.Ter: "al didi ogni cosa"caption id="attachment 1041433" align="alignnone" width="697"(getty images)/captionIntervenendo a Barca TV, Terha ...