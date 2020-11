Lagarde | Situazione grave

(Di giovedì 19 novembre 2020) La seconda ondata di Coronavirus sta mettendo a dura prova l’economia. Non lo nasconde la presidente della Bce Christine: “Continuiamo a confrontarci con circostanze gravi, sia dal punto di vista sanitario che economico. Le pandemie sono eventi molto rari e imprevedibili e di conseguenza le prospettive economiche sono caratterizzate da un’elevata incertezza”. Un compito importante spetta ai governi: “La sfida principale per i responsabili politici sarà colmare il divario fino a quando i vaccini non saranno in fase avanzata e la ripresa potrà riprendere slancio”, ha aggiunto. Le prospettive sull’economia sono tutt’altro che rosee: “In generale l’economia della zona euro sarà toccata severamente dalle conseguenze del rapido aumento dei contagi e dal ripristino delle misure di contenimento, ponendo rischi chiaramente al ribasso alle prospettive economiche a ...

Acquisti titoli e rifinanziamento banche restano chiave (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 19 nov - La presidente della Bce Christine