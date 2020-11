Kumbulla cuore d'oro: ecco il messaggio al piccolo Ajni. Il video è da brividi (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA - Marash Kumbulla dal cuore d'oro. Il difensore della Roma ha cercato di regalare un sorriso a Ajni , un bambino albanese di quattro anni che è da poco arrivato in Italia. Dopo aver saputo della ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA - Marashdald'oro. Il difensore della Roma ha cercato di regalare un sorriso a, un bambino albanese di quattro anni che è da poco arrivato in Italia. Dopo aver saputo della ...

sportli26181512 : Kumbulla cuore d'oro: ecco il messaggio al piccolo Ajni. Il video è da brividi: Il difensore della #Roma ha voluto… - sportli26181512 : Roma, Kumbulla dal cuore d'oro: messaggio per un bimbo albanese in difficoltà: Ajni è un bimbo albanese di quattro… - cmdotcom : #Roma, #Kumbulla dal cuore d'oro: messaggio per un bimbo albanese in difficoltà -

Ultime Notizie dalla rete : Kumbulla cuore Kumbulla cuore d'oro: ecco il messaggio al piccolo Ajni. Il video è da brividi Corriere dello Sport Kumbulla cuore d'oro: ecco il messaggio al piccolo Ajni. Il video è da brividi

ROMA - Marash Kumbulla dal cuore d'oro. Il difensore della Roma ha cercato di regalare un sorriso a Ajni, un bambino albanese di quattro anni che è da poco arrivato in Italia. Dopo aver saputo della ...

Kumbulla vicino al piccolo Ajni in difficoltà: “Forza campione, non essere triste!” (VIDEO)

Il bambino albanese, 4 anni e arrivato da poco a Milano, Marash Kumbulla cuore d’oro. L’ex Hellas Verona, arrivato alla Roma nel mercato estivo 2020, è andato in soccorso del piccolo Ajni, un bambino ...

ROMA - Marash Kumbulla dal cuore d'oro. Il difensore della Roma ha cercato di regalare un sorriso a Ajni, un bambino albanese di quattro anni che è da poco arrivato in Italia. Dopo aver saputo della ...Il bambino albanese, 4 anni e arrivato da poco a Milano, Marash Kumbulla cuore d’oro. L’ex Hellas Verona, arrivato alla Roma nel mercato estivo 2020, è andato in soccorso del piccolo Ajni, un bambino ...